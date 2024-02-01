Осужденные Поморья рассчитываются по старым долгам

На производственные участки исправительных учреждений УФСИН России по Архангельской области в первоочередном порядке трудоустраивают осужденных, имеющих исковые обязательства.

На сегодняшний день отбывающие наказание смогли перечислить 29 миллионов рублей по числящимся за ними исполнительным листам. Это касалось алиментных обязательств, процессуальных издержек и возмещения причиненного ущерба за совершенные преступления. В основном имеющиеся задолжности погашаются за счет заработной платы, которую они получают в местах лишения свободы, но также выплачиваются и за счет личных средств. Отбывающие наказание работают на швейном производстве, занимаются лесозаготовкой и деревообработкой, изготавливают различные виды продукции.

Отметим, что вопрос возмещения осужденными ущерба, причиненного потерпевшим и государству, учитывается при вынесении решения суда об удовлетворении ходатайств об условно-досрочном освобождении. В нем в обязательном порядке должны содержаться сведения о том, как в период отбывания наказания осужденный гасит свои исковые обязательства.