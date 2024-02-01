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Осужденные Поморья рассчитываются по старым долгам

На производственные участки исправительных учреждений УФСИН России по Архангельской области в первоочередном порядке трудоустраивают осужденных, имеющих исковые обязательства.  
 
На сегодняшний день отбывающие наказание смогли перечислить 29 миллионов рублей по числящимся за ними исполнительным листам. Это касалось алиментных обязательств,  процессуальных издержек и возмещения  причиненного ущерба за совершенные преступления.  В основном имеющиеся задолжности погашаются за счет заработной платы, которую они получают в местах лишения свободы, но также выплачиваются  и  за счет личных средств. Отбывающие наказание работают на швейном производстве, занимаются лесозаготовкой и деревообработкой, изготавливают различные виды продукции.
 
Отметим, что вопрос возмещения осужденными ущерба, причиненного потерпевшим и государству, учитывается при вынесении решения суда об удовлетворении ходатайств об условно-досрочном освобождении. В нем в обязательном порядке должны содержаться сведения о том, как в период отбывания наказания осужденный  гасит свои исковые обязательства.
 
В настоящее время в колониях Поморья насчитывается 1400 человек, имеющих  исполнительные листы.

 

05 июнь 11:02 | : Будни

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