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Заключенные колоний и СИЗО Поморья тоже сели за парты

Сегодня во всех исправительных учреждениях и следственных изоляторах УФСИН России по Архангельской области начался новый учебный год. Отбывающие наказание  имеют возможность  получить основное общее и среднее общее образование.

В соответствии с действующим законодательством лица, осужденные к лишению свободы и не достигшие возраста 30 лет, получают общее образование в общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации, созданных при учреждениях УИС. А осужденные старше 30 лет получают школьное образование по желанию. За парты в колониях и СИЗО Поморья сели сегодня 406 учеников, среди них 45 человек,   достигшие  30-ти летнего возраста и желающие получить заветный аттестат. В Архангельской воспитательной колонии  обучаться будут  62 человека.  

Сегодня в региональной уголовно-исполнительной системе действует две средние общеобразовательные школы -  при АВК и ИК-14, а в остальных функционируют учебно-консультационные пункты при вечерних сменных школах.  К началу учебного года везде провели косметические ремонты кабинетов, обновили информационные стенды и наглядные пособия. Учеников обеспечивают учебниками, тетрадями и канцелярскими принадлежностями. Осужденным преподают все предметы по учебным программам в  соответствии с государственным  образовательным стандартом.

 

01 сентябрь 11:36 | : Будни

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