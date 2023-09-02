Заключенные колоний и СИЗО Поморья тоже сели за парты

Сегодня во всех исправительных учреждениях и следственных изоляторах УФСИН России по Архангельской области начался новый учебный год. Отбывающие наказание имеют возможность получить основное общее и среднее общее образование.

В соответствии с действующим законодательством лица, осужденные к лишению свободы и не достигшие возраста 30 лет, получают общее образование в общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации, созданных при учреждениях УИС. А осужденные старше 30 лет получают школьное образование по желанию. За парты в колониях и СИЗО Поморья сели сегодня 406 учеников, среди них 45 человек, достигшие 30-ти летнего возраста и желающие получить заветный аттестат. В Архангельской воспитательной колонии обучаться будут 62 человека.

Сегодня в региональной уголовно-исполнительной системе действует две средние общеобразовательные школы - при АВК и ИК-14, а в остальных функционируют учебно-консультационные пункты при вечерних сменных школах. К началу учебного года везде провели косметические ремонты кабинетов, обновили информационные стенды и наглядные пособия. Учеников обеспечивают учебниками, тетрадями и канцелярскими принадлежностями. Осужденным преподают все предметы по учебным программам в соответствии с государственным образовательным стандартом.