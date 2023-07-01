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Осужденные Поморья выйдут на волю с рабочими профессиями в руках

В профессиональных образовательных училищах, которые расположены в исправительных учреждениях УФСИН России по Архангельской области,  набраны учебные группы к началу 2023-2024 учебного года.

Сегодня во всех колониях Поморья осуществляют свою деятельность профессиональные образовательные учреждения. В них идет подготовка отбывающих наказание по 44 профессиям, а именно: по пяти программам среднего профессионального образования и по 39 программам профессиональной подготовки. К примеру, отбывая срок наказания,  осужденные могут получить специальности стропальщика, плотника, сварщика, слесаря-ремонтника, крановщика, каменщика, монтировщика шин, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, монтажника каркасно-обшивных конструкций, автослесаря, пожарного и многие другие. Причем некоторые из перечисленных рабочих профессий  весьма востребованы   и на областном рынке труда. 

В новом учебном году будет зачислено на обучение почти  2000 осужденных.   После обучения осужденные сдают экзамены в обязательном порядке. Некоторые  получают свидетельства о профессии рабочего, а освоившим направления среднего профессионального образования вручат дипломы государственного образца. Выпускники образовательных училищ при колониях могут не только закрепить свои умения  в  Центрах трудовой адаптации осужденных при исправительных учреждениях, но и приобретут определенный опыт.  Все это даст им  возможность после освобождения использовать его при трудоустройстве на предприятиях Поморья, что поможет  гражданам быстрее адаптироваться в обществе. 

Стоит отметить, что  в минувшем учебном году ни один осужденный не освободился из колоний УФСИН России по Архангельской области без профессии.

30 август 14:24 | : Экономика

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