Осужденные Поморья выйдут на волю с рабочими профессиями в руках

В профессиональных образовательных училищах, которые расположены в исправительных учреждениях УФСИН России по Архангельской области, набраны учебные группы к началу 2023-2024 учебного года.

Сегодня во всех колониях Поморья осуществляют свою деятельность профессиональные образовательные учреждения. В них идет подготовка отбывающих наказание по 44 профессиям, а именно: по пяти программам среднего профессионального образования и по 39 программам профессиональной подготовки. К примеру, отбывая срок наказания, осужденные могут получить специальности стропальщика, плотника, сварщика, слесаря-ремонтника, крановщика, каменщика, монтировщика шин, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, монтажника каркасно-обшивных конструкций, автослесаря, пожарного и многие другие. Причем некоторые из перечисленных рабочих профессий весьма востребованы и на областном рынке труда.

В новом учебном году будет зачислено на обучение почти 2000 осужденных. После обучения осужденные сдают экзамены в обязательном порядке. Некоторые получают свидетельства о профессии рабочего, а освоившим направления среднего профессионального образования вручат дипломы государственного образца. Выпускники образовательных училищ при колониях могут не только закрепить свои умения в Центрах трудовой адаптации осужденных при исправительных учреждениях, но и приобретут определенный опыт. Все это даст им возможность после освобождения использовать его при трудоустройстве на предприятиях Поморья, что поможет гражданам быстрее адаптироваться в обществе.

Стоит отметить, что в минувшем учебном году ни один осужденный не освободился из колоний УФСИН России по Архангельской области без профессии.