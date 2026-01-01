Архангелогородцам свойственно делать паузы в карьере

«Минувший год подтвердил, что фокус работодателей сместился на реальную ценность навыков сотрудников. Это подтверждается данными исследования hh.ru: более 90% работодателей в 2025 году с дефицитом нужных компетенций у кандидатов, а более 60% целенаправленно отбирают соискателей по наличию конкретных востребованных навыков. В ответ почти половина компаний (48%) видят решение в развитии корпоративного обучения и программ наставничества. Таким образом, ключевым капиталом становится не просто занятость, а актуальность и релевантность знаний. Работодатели все более осмысленно оценивают компетенции кандидатов и активно инвестируют в развитие необходимых навыков внутри своих команд. Именно поэтому соискателям, планирующим или уже взявшим паузу в профессиональной деятельности, особенно важно использовать это время для целенаправленного развития актуальных и релевантных навыков, которые будут востребованы на рынке после возвращения», — отмечает Марина Дорохова, руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru.