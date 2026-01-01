Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангелогородцам свойственно делать паузы в карьере

Крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, что более половины (52%) жителей Архангельской области сталкивались с длительными карьерными паузами. Каждый пятый делал перерыв один раз, а каждый десятый хотел бы взять паузу, но пока не может себе этого позволить. 


Главные причины пауз


Основными причинами карьерных пауз архангелогородцы назвали длительный поиск работы (41%) и отпуск по уходу за ребенком (34%). Каждый пятый (20%) просто решил отдохнуть от работы, а 18% — не имели острой необходимости работать.


Восприятие перерывов рекрутерами


Многие респонденты отмечают нейтральное отношение рекрутеров к «пробелам» в резюме (34%). Однако 15% сталкивались со скорее негативной реакцией, а 7% — с однозначно негативной. При этом позитивно к перерывам относятся лишь 2% рекрутеров.


Трудности возвращения на рынок труда


Главной сложностью при выходе после паузы архангелогородцы называют трудности с поиском работы в принципе (41%). Также значимыми сложностями стали необходимость снизить зарплатные ожидания (21%) и согласиться на более низкую должность (16%).


Планы на будущее и отношение к паузам


Только 3% архангельских соискателей точно планируют в будущем делать осознанные карьерные паузы. Более трети (37%) настроены скорее отрицательно, а 42% — точно против.


В качестве главных плюсов перерывов респонденты отмечают возможность пересмотра карьерных планов (40%) и ментальной перезагрузки (35%). Основные минусы — сложности с последующим трудоустройством (53%) и необходимость жёстко ограничивать себя в тратах (26%). 


«Минувший год подтвердил, что фокус работодателей сместился на реальную ценность навыков сотрудников. Это подтверждается данными исследования hh.ru: более 90% работодателей в 2025 году с дефицитом нужных компетенций у кандидатов, а более 60% целенаправленно отбирают соискателей по наличию конкретных востребованных навыков. В ответ почти половина компаний (48%) видят решение в развитии корпоративного обучения и программ наставничества. Таким образом, ключевым капиталом становится не просто занятость, а актуальность и релевантность знаний. Работодатели все более осмысленно оценивают компетенции кандидатов и активно инвестируют в развитие необходимых навыков внутри своих команд. Именно поэтому соискателям, планирующим или уже взявшим паузу в профессиональной деятельности, особенно важно использовать это время для целенаправленного развития актуальных и релевантных навыков, которые будут востребованы на рынке после возвращения», — отмечает Марина Дорохова, руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru.

(фото с https://www.istockphoto.com

26 январь 08:20 | : Будни

Главные новости


Здравствуй, племя молодое. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Куда катится Иран?

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2026 (265)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)



Деньги


все материалы
«    Январь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20