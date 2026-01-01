Вверх
Митрополит Корнилий сослужил в Москве

25 января 2026 года, в Неделю 33-ю по Пятидесятнице, по Богоявлении, день памяти мученицы Татианы и с нею в Риме пострадавших (226-235), Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя г. Москвы. 

 Богослужение ознаменовало открытие XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений, которые пройдут в Москве с 25 по 29 января. В этом году тема крупнейшего церковно-общественного форума — «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени». 

 По прибытии в храм Предстоятель Русской Православной Церкви поклонился мощам святителя Филарета Московского. 

 За Литургией Его Святейшеству сослужили: митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, глава Среднеазиатского митрополичьего округа; митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси; митрополит Воскресенский Григорий, управляющий делами Московской Патриархии, первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; митрополит Владимирский и Суздальский Никандр, председатель Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата; митрополит Тульский и Ефремовский Алексий; митрополит Липецкий и Задонский Арсений; митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации, председатель Оргкомитета Международных Рождественских образовательных чтений; митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий; митрополит Луганский и Алчевский Пантелеимон; митрополит Саранский и Мордовский Зиновий; митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий; митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор; митрополит Ханты-Манссийский и Сургутский Павел; митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий; митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий; митрополит Донецкий и Мариупольский Владимира; митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий; сонм архиереев Русской Православной Церкви, прибывших на Международные Рождественские чтения. 

 Также Предстоятелю Русской Церкви сослужили: протопресвитер Владимир Диваков, секретарь Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; протоиерей Михаил Рязанцев, ключарь Храма Христа Спасителя; игумен Иоанн (Рубин), заместитель председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации; протоиерей Михаил Потокин, председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению; протоиерей Димитрий Григорьянц, руководитель сектора православных образовательных организаций Синодального отдела религиозного образования и катехизации; иерей Кирилл Марковский, председатель Синодального отдела по тюремному служению; иеромонах Онисим (Бамблевский), председатель отдела религиозного образования Московской (городской) епархии; иеромонах Геннадий (Войтишко), руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации; иерей Феодор Лукьянов, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства; члены Оргкомитета Международных Рождественских чтений; сотрудники Синодального отдела религиозного образования и катехизации и руководители епархиальных отделов религиозного образования и катехизации в священном сане; духовенство г. Москвы. 

 На богослужении присутствовали: и.о. генерального директора художественно-производственного предприятия Русской Православной Церкви «Софрино» В.А. Левин; руководитель ювелирно-художественной мастерской «Апостол» И.С. Харьков. 

 В храме молились участники XXХIV Международных Рождественских чтений, игумении женских монастырей, руководители и сотрудники синодальных учреждений, многочисленные верующие. 

 Песнопения Литургии исполнил Патриарший хор Храма Христа Спасителя (регент — И.Б. Толкачев). 

 Патриаршее богослужение транслировалось в прямом эфире телеканалов «Союз» и «Спас», на официальном сайте Русской Православной Церкви Патриархия.ru, а также на портале Международных Рождественских чтений и в мобильном приложении «ПравОбраз». 

 На сугубой ектении были вознесены особые прошения, Предстоятель Русской Церкви прочитал молитву о Святой Руси. 

 Проповедь перед причастием произнес иерей Василий Равлик, председатель отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии. 

 По окончании Литургии Святейший Патриарх Кирилл обратился к участникам богослужения с Первосвятительским словом. 

 Затем Святейший Владыка вручил церковные награды. 

 Во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 50-летием со дня рождения епископ Искитимский и Черепановский Леонид был удостоен ордена преподобного Серафима Саровского III степени. 

 Во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 50-летием со дня рождения епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Зосима был награжден орденом преподобного Серафима Саровского III степени. 

 Во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 50-летием со дня рождения епископу Североморскому и Умбскому Тарасию был вручен орден преподобного Серафима Саровского III степени. 

 Во внимание к трудам на благо Святой Церкви и в связи с 30-летием назначения на должность игумении Свято-Троицкого Стефано-Махрищского ставропигиального женского монастыря игумения Елисавета (Жегалова), настоятельница означенного монастыря, была удостоена ордена великой княгини Елизаветы Федоровны II степени. 

 В завершение Предстоятель Русской Церкви напутствовал участников богослужения: «Всех вас, мои дорогие, поздравляю с сегодняшним важным событием. Помогай нам всем Бог совместно трудиться для того, чтобы в вере, благочестии и чистоте возрастало следующее поколение, на плечи которого через очень короткое время падет великая ответственность за продолжение духовной жизни нашего народа и за многие другие свершения, которые необходимы на пути последовательного всестороннего развития страны. Да поможет нам всем Господь в меру сил трудиться на том месте, куда Он направил нас, дабы благовествовать Его святое имя во спасение людей. Аминь».


