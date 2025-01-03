Митрополит Корнилий недурственно провел выходные в Москве

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий сослужил Патриарху Кириллу за Литургией в Храме Христа Спасителя.

26 января 2025 года, в Неделю 31-ю по Пятидесятнице, по Богоявлении, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя г. Москвы.

Богослужение ознаменовало открытие XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений, которые пройдут в Москве с 26 по 30 января. Тема крупнейшего церковно-общественного форума 2025 года — «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений».

По прибытии в храм Предстоятель Русской Православной Церкви поклонился мощам святителя Филарета Московского.

За Литургией Его Святейшеству сослужили: митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, глава Среднеазиатского митрополичьего округа; митрополит Воскресенский Григорий, управляющий делами Московской Патриархии, первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; митрополит Владимирский и Суздальский Никандр, председатель Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата; митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации, председатель Оргкомитета Международных Рождественских чтений; митрополит Иваново-Вознесенский и Вичугский Иосиф; митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий; митрополит Брянский и Севский Александр; митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий; митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий; митрополит Луганский и Алчевский Пантелеимон; митрополит Саранский и Мордовский Зиновий; митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий; митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир; митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий; митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим; митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор; митрополит Псковский и Порховской Матфей; митрополит Звенигородский Арсений; митрополит Челябинский и Миасский Алексий; митрополит Воронежский и Лискинский Леонтий; члены Высшего Церковного Совета, сонм архиереев Русской Православной Церкви, прибывших на Международные Рождественские чтения.

Также Предстоятелю Русской Церкви сослужили: протопресвитер Владимир Диваков, секретарь Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; протоиерей Михаил Рязанцев, ключарь Храма Христа Спасителя; протоиерей Николай Лищенюк, заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата; игумен Иоанн (Рубин), заместитель председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации; протоиерей Михаил Потокин, врио председателя Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению; протоиерей Димитрий Григорьянц, руководитель сектора православных образовательных организаций Синодального отдела религиозного образования и катехизации; иерей Кирилл Марковский, и.о. председателя Синодального отдела по тюремному служению; иерей Антоний Косых, врио председателя Синодального миссионерского отдела; протоиерей Михаил Викторов, руководитель отдела религиозного образования Севастопольского благочиния, благочинный Балаклавского церковного округа Симферопольской епархии; иеромонах Онисим (Бамблевский), председатель отдела религиозного образования Московской (городской) епархии; иеромонах Геннадий (Войтишко), руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации; иерей Феодор Лукьянов, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства; члены Оргкомитета Международных Рождественских чтений, сотрудники Синодального отдела религиозного образования и катехизации и руководители епархиальных отделов религиозного образования и катехизации в священном сане, духовенство г. Москвы.

На богослужении присутствовали: первый заместитель председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации А.Д. Жуков; заместитель председателя Государственной Думы ФС РФ А.Ю. Кузнецова; заместитель председателя Комитета Совета Федерации ФС РФ по науке, образованию и культуре Е.Б. Алтабаева; депутат Государственной Думы ФС РФ Т.В. Лобач; председатель Законодательного Собрания г. Севастополя В.В. Немцев; руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей г. Москвы В.И. Сучков; и.о. генерального директора художественно-производственного предприятия «Софрино» В.А. Левин; руководитель ювелирно-художественной мастерской «Апостол» И.С. Харьков.

В храме молились участники XXХIII Международных Рождественских чтений, игумении женских монастырей, руководители и сотрудники синодальных учреждений.

Богослужебные песнопения исполнил Патриарший хор Храма Христа Спасителя (регент — И.Б. Толкачев).

Патриаршее богослужение транслировалось в прямом эфире на телеканалах «Союз» и «Спас», на официальном сайте Русской Православной Церкви Патриархия.ru, а также на портале Международных Рождественских чтений и в мобильном приложении «ПравОбраз».

На сугубой ектении были вознесены особые прошения, Предстоятель Русской Церкви прочитал молитву о Святой Руси.

На заупокойной ектении Святейший Владыка вознес прошение о упокоении новопреставленного Блаженнейшего Архиепископа Тиранского и всей Албании Анастасия, отошедшего ко Господу 25 января.

Проповедь перед причастием произнес иеромонах Корнилий (Зайцев), настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы г. Верхняя Пышма Екатеринбургской епархии.

По окончании Литургии Святейший Патриарх Кирилл обратился к участникам богослужения с Первосвятительским словом.

Затем Святейший Владыка вручил церковные награды.

Во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 60-летием со дня рождения епископ Костомукшский и Кемский Борис был удостоен ордена преподобного Серафима Саровского III степени.

Во внимание к поддержке церковно-общественных инициатив первый заместитель председателя Государственной Думы ФС РФ А.Д. Жуков был награжден орденом благоверного князя Александра Невского III степени.

В завершение Святейший Патриарх Кирилл напутствовал собравшихся в храме: «Еще раз поздравляю всех вас, мои дорогие владыки, отцы, братья и сестры, с сегодняшним событием и надеюсь, что Господь каждому из нас даст силы разумения и мудрости, чтобы достойно участвовать в этом замечательном событии — Рождественских образовательных чтениях, внося свой вклад в дальнейшее поступательное развитие церковной жизни, в укрепление веры и благочестия в нашем народе!»

По завершении богослужения в галерее Храма Христа Спасителя состоялась беседа Святейшего Патриарха Кирилла с игуменией Анной (Морозовой), настоятельницей Успенского Николаевского женского монастыря Донецкой епархии, и сестрами обители. Игумения Анна рассказала Его Святейшеству о том, как живет обитель, расположенная в зоне проведения СВО.

Успенский Николаевский монастырь был основан в 1998 году схиархимандритом Зосимой (Сокуром). Святейший Патриарх Кирилл посещал обитель 31 июля 2009 года. Тогда Предстоятель Русской Церкви совершил чин малого освящения соборного храма в честь Успения Божией Матери. Храм был построен по подобию Патриаршего Успенского собора Московского Кремля — в соответствии с завещанием схиархимандрита Зосимы (Сокура). На сегодняшний день здания монастыря разрушены, Успенский собор сохранился частично.

На чтениях присутствует делегация Архангельской епархии. Участники форума обсуждают важнейшие вопросы современного общества, связанные с духовным воспитанием, культурой и традиционными ценностями.