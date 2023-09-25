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Митрополит Корнилий сослужил Патриарху Кириллу в Храме Христа Спасителя

    27 сентября 2023 года, в праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. Предстоятелю Русской Православной Церкви среди собора архиереев сослужил митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий.

    За Литургией состоялась хиротония архимандрита Феодосия (Нестерова) во епископа Ноябрьского, викария Салехардской епархии.

    По прибытии в Храм Христа Спасителя Предстоятель Русской Православной Церкви поклонился Честному и Животворящему Кресту и честным мощам святителя Филарета, митрополита Московского.

    Его Святейшеству сослужили: митрополит Воскресенский Дионисий, управляющий делами Московской Патриархии, первый викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси; митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий; архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай; архиепископ Егорьевский Матфей; епископ Зарайский Константин; епископ Калачевский и Палласовский Иоанн; протопресвитер Владимир Диваков, секретарь Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; протоиерей Михаил Рязанцев, ключарь Храма Христа Спасителя; архимандрит Алексий (Туриков), личный секретарь Святейшего Патриарха Кирилла; схиархимандрит Серафим (Мохов), старший священник и духовник Троицкого женского монастыря с. Ташла Самарской епархии; духовенство г. Москвы.

    Богослужебные песнопения исполнил Патриарший хор Храма Христа Спасителя под управлением И.Б. Толкачева.

    В храме присутствовали: член Совета Федерации ФС РФ А.Г. Ярошук; заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, директор департамента внутренней политики С.В. Климентьев; старший вице-президент ПАО «ГМК "Норильский никель"» С.Г. Малышев; председатель Наблюдательного совета Общероссийского общественного движения «Россия Православная» М.М. Иванов.

    Патриаршее богослужение транслировалось в прямом эфире на телеканалах «Союз» и «Спас», а также на официальном сайте Русской Православной Церкви Патриархия.ru.

    На сугубой ектении были вознесены особые прошения, Предстоятель Русской Церкви прочитал молитву о Святой Руси.

    Проповедь перед причастием произнес протоиерей Борис Потапов, настоятель храма Преображения Господня на Преображенской площади г. Москвы.

    По окончании Литургии Святейший Владыка напутствовал епископа Ноябрьского Феодосия на служение и вручил ему архиерейский жезл. По традиции новорукоположенный епископ преподал верующим первое архипастырское благословение.

    Затем Святейший Владыка, сослужившие Его Святейшеству иерархи и духовенство совершили славление и поклонились Кресту Господню.

    Предстоятель Русской Церкви произнес проповедь и поздравил всех верующих с праздником Воздвижения Креста Господня.

    В дар Храму Христа Спасителя Святейший Владыка передал украшенный драгоценностями крест и евхаристический набор, состоящий из искусно вышитых покровцов и воздýха.

    Во внимание к помощи Русской Православной Церкви и в связи с 50-летием со дня рождения Святейший Патриарх Кирилл наградил председателя Наблюдательного совета Общероссийского общественного движения «Россия Православная» М.М. Иванова орденом преподобного Сергия Радонежского II степени. 

28 сентябрь 09:19 | : Будни / Верую

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