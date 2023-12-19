Митрополит Корнилий присутствовал на открытии Рождественских чтений в Москве

24 января 2024 года в Государственном Кремлевском дворце в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось торжественное пленарное заседание XXXII Международных Рождественских образовательных чтений

«Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего».



Участие в событии принял митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий.



Ведущим выступил председатель Оргкомитета Чтений, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.



Утром Предстоятель Русской Православной Церкви совершил Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве, за которой молились участники чтений.



В зале Государственного Кремлевского дворца собралось свыше 5000 человек: Преосвященные архипастыри — члены Священного Синода и Высшего Церковного Совета, главы митрополий, епархиальные архиереи Русской Православной Церкви, представители Поместных Православных Церквей, члены Межрелигиозного совета России, члены Оргкомитета Международных Рождественских образовательных чтений, полномочные представители Президента РФ в федеральных округах, руководители федеральных служб Российской Федерации, руководители и представители федеральных и региональных органов власти, ректоры и представители около 250 российских и зарубежных вузов, руководители общеобразовательных организаций.



Святейший Патриарх Кирилл объявил XXXII Международные Рождественские образовательные чтения открытыми.



Трансляция события велась на телеканалах «Россия 24», «Союз», «Спас», на официальном сайте Русской Православной Церкви Патриархия.ru, а также на портале Международных Рождественских чтений и в мобильном приложении «ПравОбраз».



После официальной части заседания состоялся концерт.