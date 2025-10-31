Вверх
В Поморье стартовала акция «В Новый год без долгов»

До наступления Нового 2026 года остаётся ровно три недели. В  предновогодних хлопотах стоит вспомнить о доброй традиции входить в наступающий год без груза старых долгов. Тем более, что в трети из 568 тысяч исполнительных производств, находящихся сейчас на исполнении в УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, сумма задолженности не превышает 10 тысяч рублей.

            Напомним, что в соответствии с действующим законодательством судебные приставы имеют право накладывать арест на банковские счета неплательщиков, их движимое и недвижимое имущество, выносить постановления о временном запрете на выезд за пределы страны и о временном ограничении на пользование должником специальным правом на управление транспортным средством. Последствиями этих действий может стать арест автомобиля, невозможность оплаты покупок денежными средствами с собственного счёта, отдыха за границей.

            Чтобы избежать неприятных «сюрпризов», судебные приставы рекомендуют проверить себя на наличие долгов и оплатить имеющиеся задолженности.  

            Граждане и представители юридических лиц могут исполнить свои финансовые обязательства с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств», размещенного на интернет-сайте УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Электронный сервис в режиме реального времени позволяет узнать о долгах, а также выбрать удобный способ оплаты. 

            Должникам сервис сформирует квитанцию для оплаты задолженности в кредитных учреждениях, в том числе через их приложения. Также «Банк данных исполнительных производств» предложит оплатить долг с помощью личного кабинета на портале Госуслуг.

            Только своевременное и полное погашение задолженности гарантирует окончание исполнительных производств и отмену принудительных мер исполнения.

            Встречайте Новый год без старых долгов и пусть 2026-й принесёт вам только радость и удачу!

10 декабрь 14:49 | : Будни

