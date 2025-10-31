Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельская епархия попечительствует службу исполнения наказаний

Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Архангельской области подписали соглашение о сотрудничестве с православным приходом Храма Рождества Иоанна Предтечи города Каргополя. 


«Соглашение инициировано в рамках исполнения закона о пробации, — отметили в ведомстве. — Оно не наделяет Церковь надзорными функциями, а носит сугубо социальный и реабилитационный характер и направлено, прежде всего, на ресоциализацию и духовно-нравственную поддержку граждан». 

В региональном УФСИН добавили, что цель партнерства — создание дополнительных возможностей для успешного возвращения в общество людей, находящихся на учете уголовно-исполнительной инспекции. 

В рамках соглашения стороны договорились, в первую очередь, о духовно-нравственном и психологическом сопровождении осужденных. 

«Это важный шаг в деле гуманизации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества. Опыт показывает, что оступившемуся человеку зачастую не хватает не только материальной поддержки, но и моральной опоры, смысла для начала новой жизни. Мы надеемся, что данное сотрудничество даст нашим подучетным такой шанс», — отметили сотрудники УИИ УФСИН России по Архангельской области. 

«Русская Православная церковь всегда была открыта для всех, кто ищет путь к исправлению и покаянию. Священнослужители обладают огромным опытом в области духовного попечения», — рассказали в пресс-службе УФСИН России по Архангельской области.


10 декабрь 08:32 | : Будни / Верую

Главные новости


Узники Сийского монастыря. Из прошлого Поморья
Упражнения в прекрасном. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2025 (155)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20