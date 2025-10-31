Архангельская епархия попечительствует службу исполнения наказаний

Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Архангельской области подписали соглашение о сотрудничестве с православным приходом Храма Рождества Иоанна Предтечи города Каргополя.





















«Соглашение инициировано в рамках исполнения закона о пробации, — отметили в ведомстве. — Оно не наделяет Церковь надзорными функциями, а носит сугубо социальный и реабилитационный характер и направлено, прежде всего, на ресоциализацию и духовно-нравственную поддержку граждан».В региональном УФСИН добавили, что цель партнерства — создание дополнительных возможностей для успешного возвращения в общество людей, находящихся на учете уголовно-исполнительной инспекции.В рамках соглашения стороны договорились, в первую очередь, о духовно-нравственном и психологическом сопровождении осужденных.«Это важный шаг в деле гуманизации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества. Опыт показывает, что оступившемуся человеку зачастую не хватает не только материальной поддержки, но и моральной опоры, смысла для начала новой жизни. Мы надеемся, что данное сотрудничество даст нашим подучетным такой шанс», — отметили сотрудники УИИ УФСИН России по Архангельской области.«Русская Православная церковь всегда была открыта для всех, кто ищет путь к исправлению и покаянию. Священнослужители обладают огромным опытом в области духовного попечения», — рассказали в пресс-службе УФСИН России по Архангельской области.



