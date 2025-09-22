Вверх
Осужденные и сотрудники убирают остров Ягры от мусора

Сотрудники и осужденные участка, функционирующего как исправительный центр, при ИК-1 УФСИН России по Архангельской области (г. Северодвинск) внесли свой вклад в благоустройство города. 

В выходной день они выехали на побережье Белого моря. Собравшиеся очистили береговую линию и часть особо охраняемой природной территории «Сосновый бор острова Ягры» от скопившегося там различного мусора.  Сотрудники и осужденные к принудительным работам  УФИЦ-2 при ИК-1 собрали немало пластиковых бутылок, стекла и бумажных предметов. 

Такие мероприятия имеют важное значение, поскольку направлены, прежде всего, на сохранение окружающей среды. 

 

 

04 декабрь 10:38 | : Будни

