Осужденные и сотрудники убирают остров Ягры от мусора

Сотрудники и осужденные участка, функционирующего как исправительный центр, при ИК-1 УФСИН России по Архангельской области (г. Северодвинск) внесли свой вклад в благоустройство города.

В выходной день они выехали на побережье Белого моря. Собравшиеся очистили береговую линию и часть особо охраняемой природной территории «Сосновый бор острова Ягры» от скопившегося там различного мусора. Сотрудники и осужденные к принудительным работам УФИЦ-2 при ИК-1 собрали немало пластиковых бутылок, стекла и бумажных предметов.

Такие мероприятия имеют важное значение, поскольку направлены, прежде всего, на сохранение окружающей среды.