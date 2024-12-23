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Только 10% архангелогородцев не понравились новогодние подарки

Большинству архангелогородцев понравились новогодние подарки. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие экономически активные горожане, получившие подарки на Новый год.

По словам 90% архангелогородцев, им понравились новогодние подарки: 58% однозначно довольны, еще каждый третий скорее доволен. 10% не повезло в этот праздник: 5% совершенно недовольны подарками, еще 5% скорее недовольны.

  Мужчины радовались подаркам чаще женщин. Судя по комментариям, представителям сильного пола больше всего понравилось такие подарки как смартфоны, компьютерные аксессуары, техника для ремонта, мангалы, а также когда дарили деньги. Женщинам — сертификаты на отдых и в салоны красоты, качественная парфюмерия и косметика, предметы гардероба и одежда для спорта. В списке неудачных новогодних подарков — сувениры, дешевая парфюмерия и шампуни, недорогие сладости.

  Однозначно довольных подарками среди архангелогородцев моложе 35 лет больше, чем среди тех, кто старше. Среди опрошенных с зарплатой до 50 тысяч рублей, совершенно удовлетворенных подарками немного (34%), скорее удовлетворенных — значительно больше (58%). А вот среди архангелогородцев, зарабатывающих от 100 тысяч рублей в месяц, в той или иной степени довольных подарками меньше всего.

  От неудачных подарков архангелогородцы не спешат избавляться сразу: 47% оставят их себе в надежде, что когда-нибудь они пригодятся. 12% передарят ненужные вещи. 8% отдадут нуждающимся. По 2% выбросят или вернут дарителю. 1% планирует продать.

  Возможность вернуть ненужные подарки в магазин нравится 44% опрошенных.

 

17 январь 08:00 | : Будни

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