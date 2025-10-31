Берите пример с Айман. Архангелогородцы занимаются фитнессом со скидкой

Народный фронт продолжает информировать жителей региона о возможностях получения налогового вычета за занятия спортом и сдачу нормативов ГТО.



Социальный налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги предоставляется с 2022 года. При этом деньги можно вернуть за занятия в учреждениях, входящих в перечень минспорта Поморья. В настоящее время в таком реестре состоят 19 организаций и 42 индивидуальных предпринимателя Архангельской области.



Для оформления вычета на себя и на детей нужна только справка об оплате услуг фитнес-центра или спортивной школы. А подать заявление можно через налоговую инспекцию, сайт ФНС, работодателя или в “Личном кабинете” налогоплательщика.



Осенью мы уже рассказывали, что во многих спортзалах появились листовки с информацией, как получить вычет.



Выбирайте здоровый образ жизни и получайте приятный бонус! Подробности – на сайте областного минспорта: https://dvinaland.ru/gov/iogv/minms/deduction/.