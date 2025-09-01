Вверх
Сдали нормы ГТО – верните деньги!

Народный фронт предлагает устранить несправедливость в вопросе получения налогового вычета за выполнение норм ГТО.

Инициатива включает два основных направления: расширение права получения налогового вычета на физкультурно-оздоровительные услуги для супруга и родителей, а также изменение порядка предоставления вычета за сдачу норм ГТО.

Сегодня вычет при успешной сдаче ГТО предоставляется гражданам от 18 до 40 лет только раз в три года, поскольку диспансеризация в этой возрастной группе проводится с именно такой периодичностью, тогда как предложение НФ предусматривает право на ежегодное получение налогового вычета, вне зависимости от сроков прохождения диспансеризации.

Наши идеи уже нашли прямое отражение в поручении Президента РФ, которым правительству и представителям Народного фронта поручено разработать механизмы предоставления указанных налоговых льгот.

Добавим, что в данный момент в перечне минспорта Архангельской области находится 56 организаций и индивидуальных предпринимателей Поморья, готовых предоставлять северянам налоговый вычет в 2026 году. При этом часть документов ещё в работе. 

08 октябрь 16:20 | : Политика

