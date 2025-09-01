Народный фронт наводит порядок в системе налоговых вычетов при сдаче норм ГТО

Народный фронт предлагает расширить право получения налогового вычета на физкультурно-оздоровительные услуги для супруга и родителей, а также устранить несправедливость в получении вычета при успешной сдаче норм ГТО.

“Для комплексного стимулирования массового спорта и здорового образа жизни Народным Фронтом предлагается расширение налоговых льгот для граждан. Инициатива включает два ключевых направления: расширение права получения налогового вычета на физкультурно-оздоровительные услуги для супруга и родителей, а также изменение порядка предоставления вычета за сдачу норм ГТО. В настоящее время вычет при успешной сдаче ГТО предоставляется только раз в три года гражданам от 18 до 40 лет, поскольку диспансеризация в этой возрастной группе проводится с такой периодичностью. Инициатива Народного фронта предусматривает право на ежегодное получение налогового вычета при успешной сдаче норм ГТО, независимо от года прохождения диспансеризации”, – сказала руководитель направления “Народный фронт. Аналитика” Ольга Позднякова.

Эти инициативы Народного фронта нашли прямое отражение в поручении Президента РФ, которым Правительству совместно с движением поручено разработать механизмы предоставления соответствующих налоговых льгот.

Народный фронт подготовил проект федерального закона, который предлагает установить право на ежегодное получение стандартного налогового вычета за успешное выполнение нормативов ГТО с дифференциацией по возрастным группам в соответствии с периодичностью диспансеризации. Сейчас вычет людям с 18 до 40 лет можно получить только раз в три года, в момент прохождения диспансеризации и это несправедливо ограничивает их права, президентское движение предлагает предоставлять этит вычет все три года после прохождения диспансеризации год при условии ежегодного выполнения нормативов ГТО. Кроме того, инициатива предполагает расширение круга получателей социального налогового вычета на физкультурно-оздоровительные услуги за счет включения супругов и родителей налогоплательщика по аналогии с уже существующими нормами о вычетах на медицинские услуги.

Эксперты Народного фронта отмечают что, учитывая добровольный характер соответствующих расходов и их очевидную социальную ориентированность, предлагаемая мера не окажет существенного влияния на доходную часть бюджета.

“В то же время, совокупность этих мер создаст мощный стимул для привлечения семей к регулярным занятиям спортом и сформирует устойчивую экономическую мотивацию к ведению здорового образа жизни. Расширение налоговых льгот будет способствовать укреплению межпоколенческих связей и формированию ответственного отношения к сохранению здоровья”, – добавила Позднякова.