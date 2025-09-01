Вверх
В спортклубах Поморья теперь можно получить налоговый вычет

Представители Народного фронта подвели итоги информационной кампании минспорта региона по получению налогового вычета за занятия спортом и сдачу нормативов ГТО.

Уже сделано:
- прошла встреча с руководителями физкультурно-оздоровительных организаций, даны консультации по включению их в перечень;
- во всех учреждениях, где можно получить вычет, появились памятки о том, как это сделать;
- на сайте минспорта создан отдельный раздел: dvinaland.ru/gov/iogv/m... о получении налогового вычета за занятия спортом.

Народный фронт и дальше продолжит рассказывать, как получить вычет. В 2024 году этой социальной льготой воспользовались 6009 жителей Архангельской области. Надеемся, что в 2025 году количество таких северян вырастет. 

18 октябрь 10:00 | : Экономика

