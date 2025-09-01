Вверх
В спортклубах Архангельской области появятся памятки о получении налогового вычета


Мониторинг Народного фронта показал, что северяне почти не пользуются возможностью получить вычет за занятия спортом. Мы провели круглый стол с представителями минспорта региона и налоговой службы, чтобы найти механизмы для исправления ситуации.

Чтобы получить налоговый вычет, организация, предоставляющая услуги, должна быть внесена в перечень минспорта Поморья. На сентябрь 2025 года таких в регионе – уже 63, что больше на 2%, по сравнению с минувшей весной. Остальные секции, фитнес-клубы и спортивные залы по разным причинам не подают документы на включение в перечень, лишая своих клиентов возможности вернуть часть потраченных на занятия денег.

Кроме того, многие граждане вообще не знают о возможности получать налоговый вычет. Народный фронт, минспорта региона и ФНС разработали меры по информирование граждан:
– Бумажные памятки появятся в социальных учреждениях;
– На сайтах спортивных организаций будут размещены информационные банеры о налоговом вычете;
– Информационная кампания уже запущена в тематических сообществах в социальных сетях.

Кстати, реестр спортивных организаций будет расширен до начала октября. А для удобства северян на сайте минспорта Архангельской области создан отдельный раздел по вопросам налогового вычета: dvinaland.ru/gov/iogv/m... и назначен ответственный специалист. Здоровый образ жизни может и должен быть доступным! 

29 сентябрь 14:41 | : Экономика

