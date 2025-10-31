Обитатели архангельского следственного изолятора готовятся к покаянию

Акцию «Письмо прощения» организовали среди отбывающих наказание в следственном изоляторе № 1 УФСИН России по Архангельской области по инициативе помощника начальника учреждения по работе с верующими священника Александра Дятлова.

«Мероприятие решили провести в преддверии начала Рождественского поста. Священник Александр Дятлов вначале рассказал собравшимся о важности просить прощения и прощать, в этом и есть суть христианства, отметив, что это можно делать не только в Прощеное воскресенье. Священнослужитель также обратил внимание, что особенно это значимо по отношению к родным», — рассказали в пресс-службе УФСИН России по Архангельской области.

В ведомстве отметили, что в письмах осужденные раскаиваются в своих грехах, просят прощение за свои ошибки и страдания, которые они причинили близким людям из-за совершенного ими преступления, за разлуку. Также авторы посланий искренне сожалеют о случившемся.

По задумке организаторов, данная акция будет способствовать осознанию вины и стремлению к ее искуплению, а также выражению раскаяния. «Письма прощения» помогут переосмыслению жизненных ценностей, а также дадут возможность осужденным укрепить социально-полезные связи, отметили в пенитенциарном ведомстве.