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В архангельском СИЗО №1 появился помощник начальника в рясе

    В следственном изоляторе № 1 УФСИН России по Архангельской области (г. Архангельск) назначен помощник начальника СИЗО по работе с верующими. Им стал священник Александр Дятлов.

    Как сообщили в региональном УФСИН, свою работу клирик начал со знакомства с теми, кому будет оказывать духовную поддержку: «Священнослужитель, пройдясь по режимным помещениям, пообщался с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, содержащимися в следственном изоляторе. Затем личные беседы он провел и с осужденными отряда хозяйственного обслуживания. Во время разговора Александр Дятлов нацеливал собеседников на правильное осознание и прохождение своего жизненного пути. Некоторые обратились к представителю Русской Православной Церкви с просьбой о проведении таинства Исповеди».

    Также отец Александр познакомился с коллективом сотрудников СИЗО-1. «Вместе с собравшимися были определены первоначальные планы предстоящей плодотворной работы. Личный состав дружелюбно принял нового коллегу», — отметили в пресс-службе регионального УФСИН. 

25 сентябрь 09:09 | : Будни / Верую

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