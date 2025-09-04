Вверх
Отец Михаил окормляет колонию-поселение в Талагах

    Глава епархиального отдела по тюремному служению священник Игорь Горбань посетил колонию-поселение №3 УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский округ).

    Как рассказали в пресс-службе ведомства, священнослужитель провел лекцию на тему «Три мировые религии: христианство, буддизм и ислам», позволившую участникам получить системное представление о крупнейших вероисповеданиях мира.

    «Отец Игорь акцентировал внимание на основах традиционных для России религий и важности толерантного отношения к проведению религиозных обрядов и церемоний представителями различных вероисповеданий», — сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

    «Межрелигиозный диалог является одним из ключевых инструментов в работе по духовно-нравственному воспитанию осужденных, понимание и уважение к верованиям других людей – это не только признак цивилизованного общества, но и важный фактор профилактики радикальных настроений и успешной ресоциализации», — отметил священник Игорь Горбань.

    На сайте регионального УФСИН говорится, что осужденным показали познавательную видеолекцию «Религиозный состав России», которая наглядно показала многообразие конфессий в нашей стране. «Для закрепления полученных знаний и проверки эрудиции была проведена викторина, охватывающая основы христианства, ислама, иудаизма и буддизма, что вызвало живой интерес и активное участие среди осужденных-поселенцев», — рассказали в региональном УФСИН.

    В ведомстве отметили, что встреча со священником стала частью Недели межрелигиозного диалога. Цель — углубление знаний осужденных об основах традиционных для России религий и укрепление принципов толерантности. 

01 ноябрь 09:14 | : Происшествия

