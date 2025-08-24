Вверх
Священник приобщил сотрудников СИЗО на Белой горе к духовным ценностям

    Сотрудники следственного изолятора №4 УФСИН России по Архангельской области (п. Белая Гора, г. Архангельск) посетили Иоанно-Богословский женский монастырь в поселке Ершовка.

    «Поездка, организованная в рамках программы духовно-просветительской работы с личным составом, предоставила возможность сотрудникам отвлечься от служебных будней и обратиться к духовным ценностям, — отметили в пресс-службе УФСИН России по Архангельской области. — Работники следственного изолятора и члены их семей приняли участие в богослужении, которое провел помощник начальника СИЗО-4 по работе с верующими иерей Никита Масликов, являющийся клириком женского монастыря».

    После литургии состоялась трапеза, где собравшиеся смогли в неформальной обстановке пообщаться со священнослужителем, задать вопросы о вере и поделиться своими размышлениями.

    «Подобные мероприятия направлены на укрепление духовных и нравственных ценностей у сотрудников УФСИН, а также на создание благоприятного психологического климата в коллективе», — отметили в ведомстве. 

07 октябрь 09:09 | Будни / Верую

