Наука и религия. Они встретились в САФУ

    В Северном Арктическом федеральном университете им. М.В. Ломоносова состоялась встреча митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия с исполняющим обязанности ректора вуза Михаилом Даниловым.

    Разговор прошел в теплой атмосфере и был посвящен продолжению рабочего взаимодействия епархии и университета. Архипастырь благословил Михаила Викторовича образом Архистратига Божия Михаила.

    Митрополит Корнилий пожелал Михаилу Данилову помощи Божией в благих делах, крепости сил и здравия для продолжения нелегких трудов на ответственном посту руководителя вуза. Ниже приводим слово архипастыря.

    Уважаемый Михаил Викторович!

    Сердечно приветствую Вас и благодарю за возможность встречи для обсуждения вопросов развития многолетнего сотрудничества Архангельской епархии и Северного Арктического федерального университета им. М.В. Ломоносова.

    Взаимодействие Церкви и вузов в нашей стране выстроено на федеральном уровне и в регионах, и сегодня мы можем свидетельствовать о высоком уровне доверия и сотрудничества Архангельской епархии с учреждениями высшего профессионального образования.

    Северный Арктический федеральный университет на протяжении последних десятилетий ориентирован на воспитание студенчества в духе отечественной культурной традиции, которая немыслима без Православия. Поэтому в стенах вуза действует православный храм. По слову Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, «храмы в вузах — это место, по которому профессура и студенчество судят о Церкви. Через эти храмы у образованной части нашего общества может формироваться представление о Православии. Мы должны заботиться о том, чтобы вузовские храмы были очагами любви, нравственными камертонами в университетском пространстве, чтобы благодаря этим храмам стирались стереотипы, в том числе относительно того, что наука и религия находятся в вечном конфликте».

    Святейший Патриарх Кирилл также отмечает, что «важно, чтобы диалог Церкви и общества осуществлялся на уровне высших учебных заведений, помогая молодому поколению, будущим ученым, будущей элите нашего общества понять, что делает Церковь сегодня, какова цель ее миссии, что происходит в ее внутренней жизни».

    Дай Бог, чтобы храм в Северном Арктическом федеральном университете служил воспитанию нашей молодежи в классической христианской традиции и действительно был очагом любви и добра, в котором каждый человек мог бы обрести спасение своей бессмертной души.

    Взаимодействие епархии и Северного Арктического федерального университета не ограничивается храмом. Мы совместно проводим конференции и прочие мероприятия, представители Церкви, священнослужители проводят для студентов лекции и участвуют в форумах. Всё это важно и нужно, и добрые традиции церковно-университетского взаимодействия должны продолжаться на благо нашего общества, служа просвещению и воспитанию молодежи.

    Позвольте поблагодарить Вас, уважаемый Михаил Викторович, и пожелать Вам помощи Божией, крепости сил и здравия. Пусть Господь Бог укрепляет Вас в нелегком и ответственном служении и всегда пребывает с Вами!

    Призываю на Вас Божие благословение и желаю успехов во всех добрых делах и начинаниях.                      


26 ноябрь 09:30 | : Будни / Верую

