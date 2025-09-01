Архангельская епархия лицом к лицу с СГМУ

В Архангельском епархиальном управлении состоялась встреча митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия с исполняющей обязанности ректора Северного государственного медицинского университета Надеждой Быловой.

Разговор прошел в теплой атмосфере и был посвящен продолжению рабочего взаимодействия епархии и университета.

Митрополит Корнилий пожелал Надежде Быловой помощи Божией в благих делах, крепости сил и здравия для продолжения нелегких трудов на ответственном посту руководителя вуза. Ниже приводим слово архипастыря.

Уважаемая Надежда Александровна!

«Приветствую Вас и благодарю за возможность продолжения и развития многолетнего сотрудничества Архангельской епархии и Северного государственного медицинского университета.

Взаимодействие Церкви и вузов в нашей стране выстроено как на федеральном уровне, так и на уровне регионов, и мы можем с радостью свидетельствовать, что в Архангельской области очень многое было сделано за годы соработничества епархии и двух архангельских университетов.

В современном мире Христова Церковь продолжает свидетельствовать об истине веры, которая никак не противоречит истине научной. Христианство не выступает против научного прогресса, но лишь говорит о гармоничном единстве разных путей познания мира, приводящем к благу для человека.

Великий русский ученый хирург Николай Иванович Пирогов свидетельствовал: «Я благодарю Бога за то, что по крайней мере успел понять себя и увидал, что мой ум может ужиться с искреннею верою. И я, исповедуя себя весьма часто, не могу не верить себе, что искренно верую в учение Христа Спасителя». Подобные размышления о вере мы находим у многих других известных ученых, и их опыт веры может быть интересен сомневающимся и пребывающим в духовном поиске юношам и девушкам, которые получают медицинское образование.

Дай Бог, чтобы традиции духовного воспитания в Северном государственном медицинском университете процветали и сочетались с развитием научного потенциала студентов, наших будущих врачей, избравших благородный путь служения человеку.

Позвольте еще раз поблагодарить Вас и пожелать Вам сердечного мира, духовной радости, здравия и благословенных успехов в добрых делах и начинаниях».

Надежда Александровна заверила главу митрополии в готовности продолжать рабочее взаимодействие и поблагодарила архипастыря за теплую встречу.