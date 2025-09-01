Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельская епархия лицом к лицу с СГМУ

    В Архангельском епархиальном управлении состоялась встреча митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия с исполняющей обязанности ректора Северного государственного медицинского университета Надеждой Быловой.

    Разговор прошел в теплой атмосфере и был посвящен продолжению рабочего взаимодействия епархии и университета.

    Митрополит Корнилий пожелал Надежде Быловой помощи Божией в благих делах, крепости сил и здравия для продолжения нелегких трудов на ответственном посту руководителя вуза. Ниже приводим слово архипастыря.

    Уважаемая Надежда Александровна!

    «Приветствую Вас и благодарю за возможность продолжения и развития многолетнего сотрудничества Архангельской епархии и Северного государственного медицинского университета.

    Взаимодействие Церкви и вузов в нашей стране выстроено как на федеральном уровне, так и на уровне регионов, и мы можем с радостью свидетельствовать, что в Архангельской области очень многое было сделано за годы соработничества епархии и двух архангельских университетов.

    В современном мире Христова Церковь продолжает свидетельствовать об истине веры, которая никак не противоречит истине научной. Христианство не выступает против научного прогресса, но лишь говорит о гармоничном единстве разных путей познания мира, приводящем к благу для человека.

    Великий русский ученый хирург Николай Иванович Пирогов свидетельствовал: «Я благодарю Бога за то, что по крайней мере успел понять себя и увидал, что мой ум может ужиться с искреннею верою. И я, исповедуя себя весьма часто, не могу не верить себе, что искренно верую в учение Христа Спасителя». Подобные размышления о вере мы находим у многих других известных ученых, и их опыт веры может быть интересен сомневающимся и пребывающим в духовном поиске юношам и девушкам, которые получают медицинское образование.

   Дай Бог, чтобы традиции духовного воспитания в Северном государственном медицинском университете процветали и сочетались с развитием научного потенциала студентов, наших будущих врачей, избравших благородный путь служения человеку.

    Позвольте еще раз поблагодарить Вас и пожелать Вам сердечного мира, духовной радости, здравия и благословенных успехов в добрых делах и начинаниях».

    Надежда Александровна заверила главу митрополии в готовности продолжать рабочее взаимодействие и поблагодарила архипастыря за теплую встречу. 

22 октябрь 09:30 | : Будни / Верую

Главные новости


Суд Сельских Расправ. Из прошлого Поморья
Там, где рождаются законы. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2025 (292)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20