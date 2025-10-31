В Архангельске освободившихся из колоний адаптируют к свободе

В Поморье начал свою работу еще один Центр пробации. Данное подразделение создано на базе автономной некоммерческой организацией «Центр социальной адаптации «Другой формат».

Открытие Центров пробации в регионах стало возможным благодаря старту постпенитенциарной пробации, которая согласно положениям федерального закона действует с начала этого года. В создаваемых учреждениях освободившиеся из мест лишения свободы и попавшие в трудную жизненную ситуацию смогут получать помощь специалистов по многих вопросам и успешно адаптироваться в социуме.

В открытии вновь созданного Центра пробации приняли участие временно исполняющий обязанности начальника УФСИН России по Архангельской области Максим Трефяк, исполняющий обязанности начальника Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Дмитрий Ошуков, президент АНО ЦСА «Другой формат» Владимир Пелтола, представители администрации городского округа «Город Архангельск» и Исакогорского муниципального округа.

- Деятельность по созданию Центров пробации имеет огромное значение, так как направлена на профилактику преступности, социальную адаптацию и реабилитацию граждан, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы, - отметил врио начальника УФСИН России по Архангельской области Максим Трефяк.

Помещение для Центра пробации предоставил департамент муниципального имущества г. Архангельска. За счет средств некоммерческой организации были проведены необходимые ремонтные работы, что позволило создать надлежащие условия для проживания и проведения мероприятий. Центр пробации представляет собой социальное общежитие, здесь бесплатно смогут проживать освободившиеся из мест лишения свободы, которые смогут воспользоваться услугами профориентации, пройти профессиональные курсы, восстановить необходимые документы, получить психологическую поддержку, медицинское обеспечение. Он рассчитан для проживания около 30 человек как мужчин, так и женщин.

Президент АНО ЦСА «Другой формат» Владимир Пелтола показал присутствующим помещения. Общежитие оборудовано спальными местами, тумбочками, столами и стульями, имеются кухня, санузел и душевые, а также комната для проведения различных занятий.

- Наши специалисты готовы оказывать всем нуждающимся квалифицированную помощь, - отметил Владимир Пелтола. – Мы открыты для общения и встреч, но надо понимать, что самое главное – это желание самого человека. Каждый сам за себя должен принять решение, нужна ему наша помощь или нет.

Отметим, что в Поморье с начала года уже работает отделение «Центра пробации» на базе государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий».