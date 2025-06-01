В Архангельске открывается еще один центр для социализации отсидевших

Создание Центров пробации в регионах стало возможным благодаря старту постпенитенциарной пробации, которая согласно положений федерального закона действует уже в течение шести месяцев. В таких учреждениях освободившиеся осужденные могут получить помощь специалистов по многих вопросам и успешно адаптироваться в социуме.

В столице Поморья готовится к открытию второй Центр пробации на базе автономной некоммерческой организации «Центр социальной адаптации «Другой формат»» при содействии администрации городского округа «Город Архангельск». Руководством УФСИН России по Архангельской области с представителями «Другого формата» и с муниципалитетом подписаны соглашения по содействию в организации и функционировании пробации на территории региона.

После обсуждений и совместных встреч департамент муниципального имущества г. Архангельска предоставил автономной некоммерческой организации в аренду помещение, в котором планируют оказывать социальные услуги лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, с возможностью временного пребывания. Оно будет рассчитано на 30 человек, как для мужчин, так и для женщин.

В настоящее время в выделенном здании за счет некоммерческой организации проводятся ремонтные работы. Здесь создадут комфортные условия для проживания. Открытие Центра пробации планируется уже в сентябре. В нем сотрудники станут предоставлять услуги в виде оказания помощи лицам, освободившимся из учреждений, исполняющих наказание в виде принудительных работ или лишения свободы, и оказавшимся в трудной жизненной ситуации, состоящей из мер ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации.

Отметим, что в Поморье с начала года работает отделение «Центра пробации» на базе государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий».