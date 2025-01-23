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Архангельский Центр пробации готовит временное пристанище для освободившихся

Для некоторых осужденных, которые долгое время провели в социальной изоляции, выход на свободу и возвращение к обычной жизни может быть стрессовой ситуацией из-за имеющихся у них проблем. Оказать помощь в социальной адаптации такой категории граждан сможет Центр пробации, который уже начал свое функционирование в Архангельске. 

Открытие подобных учреждений стало возможным благодаря старту постпенитенциарной пробации в рамках реализации положений федерального закона «О пробации в РФ». В Центрах пробации освободившиеся будут получать разноплановую помощь, в том числе социальную поддержку, оформление временной регистрации, прохождение медицинского обследования, трудоустройство, восстановление родственных связей, психологическое сопровождение. В нем созданы все условия для проживания – благоустроенные жилые комнаты, санитарные помещения, кухня-столовая, блок для просмотра телепередач.

На сегодняшний день здесь проживают три человека, освободившиеся из мест лишения свободы и написавшие заявление об оказании им помощи. После оценки нуждаемости сотрудники УФСИН составили индивидуальную программу пробации, в которой предусмотрены все условия по ресоциализации.  По словам работников региональной службы исполнения наказаний, за год помощь в Центре пробации смогут получить около 30 граждан. 

- Центры пробации открываются для поддержки освободившихся из учреждений областного УФСИН и оказавшимся в трудной жизненной ситуации, -  отметил заместитель начальника УФСИН России по Архангельской области Дмитрий Ошуков. – Мы надеемся, что все эти новации помогут изменить ситуацию с повторной преступностью.  


10 март 10:05 | : Будни

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