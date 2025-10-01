Вверх
Московские семинаристы прошли духовную практику в Архангельской области

Группа студентов бакалавриата Московской духовной академии прошла семидневную миссионерскую практику под руководством помощника начальника космодрома Плесецк иеромонаха Антония (Ласточкина). 


 Ребята посетили военный госпиталь в городе Мирном и встретились с воинами, проходящими лечение. 

 Юноши провели занятие для курсантов в региональном центре допризывной подготовки «Авангард». «Семинаристы рассказали о жизни и учебе в духовной академии, об истории Свято-Троицкой Сергиевой лавры и ответили на интересующие курсантов вопросы, — рассказали в центре «Авангард». — Выражаем огромную признательность нашему духовному наставнику отцу Антонию за систематическую помощь в духовном воспитании молодежи». 

 Семинаристы побеседовали с учениками Савинской средней школы и со студентами Плесецкого торгово-промышленного техникума, пообщались с осужденными в исправительной колонии №29 и с солдатами в войсковых частях космодрома Плесецк. 

 Также студенты МДА пели за богослужениями в воинских храмах космодрома и в храме преподобного Антония Сийского в поселке Савинском. 

 «Продолжаем давнее сотрудничество с Московской духовной академией, — прокомментировал визит студентов иеромонах Антоний. — Ребята, приезжая к нам, с радостью знакомятся с Русским Севером и с местными жителями, приобщаются к северной культуре, расширяют свой опыт и кругозор и в то же время делятся собственными знаниями и опытом. Миссионерская практика дарит добрые впечатления, семинаристы оставляют свои контакты, чтобы люди могли с ними связаться и продолжить общение. Дай Бог, чтобы наше дело приносило добрые плоды во славу Святой Христовой Церкви». 

 Напомним, что воспитанники Московской духовной академии посещают Архангельскую область уже более десяти лет.


