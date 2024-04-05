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Московские семинаристы прошли практику в частях космодрома Плесецк

    Трое студентов третьего курса бакалавриата Московской духовной академии прошли миссионерскую практику в городе Мирном и Плесецком округе. Об этом рассказал организатор визита иеромонах Антоний (Ласточкин).

    Семинаристы приняли участие во встречах с военнослужащими в частях космодрома Плесецк, в городе Мирном посетили военный госпиталь и школы. В Плесецком округе гости посетили ИК-29, поучаствовали во встречах со студентами Плесецкого торгово-промышленного техникума и в занятиях со школьниками и воспитанниками коррекционного интерната в поселке Савинском.

    «Трое ребят — родом из Луганской народной республики, из Чувашии и из Оренбургской области — впервые побывали на Русском Севере. Им понравились наши люди и красивая природа, — рассказал иеромонах Антоний. — Без сомнения, проведенные миссионерские встречи полезны и для слушателей, и для семинаристов. Поездка состоялась в преддверии праздника Светлого Христова Воскресения, поэтому тематика бесед была соответствующей. Молодые люди пообщались и с офицерами, и с солдатами, и с осужденными в колонии, и с молодежью в техникуме, и со школьниками. Везде отвечая на вопросы людей, порой непростые, ребята добросовестно и с честью представили Русскую Православную Церковь, которая, к сожалению, в сознании некоторых людей бывает представлена карикатурно. Для того чтобы развенчивать не имеющие отношения к реальности мифы и знакомить людей с настоящей церковной традицией, рассказывая о православной культуре и жизни, мы и организовываем такие миссионерские поездки!»

    Во время прохождения миссионерской практики ребята ведут специальные дневники, учитывают опыт и затем систематизируют его с тем, чтобы иметь возможность поделиться с другими и проанализировать, подготовить доклады о выполненной работе.

    Напомним, что воспитанники Московской духовной академии посещают Плесецкий округ уже более десяти лет. 

27 апрель 09:06 | : Будни / Верую

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