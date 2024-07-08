Студенты Московской духовной академии прошли миссионерскую практику в Архангельской области

Пятеро студентов второго курса бакалавриата Московской духовной академии прошли миссионерскую практику в городе Мирном и Плесецком округе. Семинаристы беседовали с людьми и пели за богослужениями.

«В войсковых частях космодрома Плесецк студенты встретились с солдатами и учащимися гражданских вузов, которые проходят военную подготовку, беседы посвятили основам православной веры, — рассказал организатор визита иеромонах Антоний (Ласточкин). — Поговорили о том, что целью жизни христианин видит пребывание в Царствии Божием, которое начинается не за гробом, а здесь и сейчас, ибо оно, как сказано в Евангелии, внутри нас. Также посетили военный госпиталь, совершили молебен и обошли палаты, в которых находятся раненые воины, раздали пациентам просфоры. В Североонежске побеседовали с учащимися спецучилища. В Савинском посетили дом престарелых».

Отметим, что семинаристы украсили пением шесть Божественных литургий — в исправительной колонии №29, в одной из частей космодрома Плесецк, в двух храмах поселка Савинского, в Североонежске и в деревне Нижнее Устье.

Во время прохождения миссионерской практики ребята вели специальные дневники, дабы учитывать опыт и затем систематизировать его с тем, чтобы иметь возможность поделиться с другими и проанализировать, подготовить доклады о выполненной работе.

«В истекшем учебном году у нас на миссионерской практике побывали три группы студентов Московской духовной академии, — рассказал иеромонах Антоний. — Планируем развивать сотрудничество с МДА и надеемся, что в следующем году продолжим организовывать подобную практику».

Напомним, что воспитанники Московской духовной академии посещают Плесецкий округ уже более десяти лет, сообщает официальный сайт Архангельской митрополии.