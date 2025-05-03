Москвичи из Духовной академии прошли миссионерскую практику в Поморье

Четверо студентов третьего курса бакалавриата Московской духовной академии прошли миссионерскую практику в городе Мирном и Плесецком округе. Семинаристы беседовали с людьми и пели за богослужениями.

«В воинских частях космодрома Плесецк ребята пообщались с военнослужащими и приняли участие в молебных пениях, также посетили исправительную колонию №29, где встретились с отбывающими наказание. Пообщались с детьми в школах Емцы и Савинского и со студентами Плесецкого торгово-промышленного техникума», — рассказал организатор миссионерской практики иеромонах Антоний (Ласточкин).

Во время прохождения миссионерской практики ребята вели специальные дневники, дабы учитывать опыт и затем систематизировать его, чтобы иметь возможность поделиться с другими и проанализировать, подготовить доклады о выполненной работе.

Напомним, что воспитанники Московской духовной академии посещают Плесецкий округ уже более десяти лет. Новости, посвященные их миссионерской практике, регулярно публикуются на нашем сайте.