Рекрутеры Архангельска рассказали о своем житье-бытье

Использование соискателями искусственного интеллекта в процессе прохождения вступительных испытаний при трудоустройстве становится привычным явлением для рекрутеров. С этим сталкивались 34% опрошенных специалистов по подбору персонала, при этом лишь 4% рекрутеров узнали о факте использования нейросетей непосредственно от самих соискателей, гораздо чаще они догадывались об этом самостоятельно (30% респондентов).



Среди тех рекрутеров, которые имели опыт проверки тестовых заданий, выполненных при поддержке ИИ, оценки подобной практики разделились. 42% против использования ИИ при прохождении вступительных испытаний. 32% отнесся к использованию соискателями новых технологий положительно. Нейтральную позицию заняли 20% участников опроса.



Использование искусственного интеллекта в процессе поиска работы перестало быть гипотетическим сценарием и стало реальностью, с которой регулярно сталкиваются рекрутеры. Однако HR-сообщество еще не выработало единого подхода к этому явлению. Раскол во мнениях, когда значительная доля рекрутеров видит в ИИ угрозу объективной оценке кандидатов, а другая — воспринимает его как инновационный инструмент, указывает на начало трансформации традиционных процессов найма и необходимость выработки новых правил игры.



Как рекрутеры меняют подход к тестовым заданиям, чтобы сохранить объективность найма? Клиенты SuperJob называли следующие способы:

— предложить нестандартные креативные задания, которые сложно просто запросить у ИИ,

— организовать процесс защиты выполненных тестов, чтобы оценить глубину погружения соискателя в проблему и ход его мыслей,

— проводить тесты в режиме реального времени — во время очных собеседований.