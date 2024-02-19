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Архангелогородцы стали меньше бояться кибер-апокалипсиса

Уже каждый второй архангелогородец не боится искусственного интеллекта, год назад таковых было 43%. Опасения и страхи остались лишь у каждого девятого. 36% опрошенных затруднились с ответом.

 Среди мужчин больше тех, кто не боится искусственного интеллекта: 58% против 48% среди женщин. Жители Поморья до 34 лет меньше всего подвержены технофобии. Чем выше уровень дохода респондентов, тем реже они рассказывали об опасениях по поводу нейросетей.

 Среди представителей распространенных профессиональных групп чуть чаще других опасениями по поводу развития искусственного интеллекта делились системные администраторы (19%): их особенно беспокоят вопросы защиты информации и персональных данных. Усиления мошенничества боятся юристы, они также напоминают, что законодательно развитие нейросетей пока никак не регулируется (18%). Секретари говорят о бездушности машин (18%). Главных бухгалтеров (18%) и линейных бухгалтеров (16%) беспокоят перспективы тотальной автоматизации и потери работы. Охранники (13%) предрекают кибер-апокалипсис.

(картинка с https://k-artina.ru

21 март 08:00 | : Будни

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