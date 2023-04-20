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Работодатели Поморья смело отказывают неугодным соискателям

Каждый девятый работодатель Архангельской области имеет опыт формирования положительных впечатлений у соискателей, не прошедших конкурсный отбор.

Опыт формирования положительных впечатлений о компании у соискателей, которые не прошли отбор на вакансию, есть у каждого девятого работодателя (11%). Как именно добиваются этого рекрутеры? Судя по комментариям, самый популярный инструмент — это корректный и вежливый отказ в трудоустройстве: «Объясняем, что кандидат лучше разовьет свой потенциал в другом месте, но мы будем рады рассмотреть его, если у нас появится подходящая вакансия».

HR-менеджеры также подробно рассказывают о компании, условиях работы и этапах подбора персонала: «При первой встрече обязательно информируем кандидатов о том, как проходит отбор, говорим, что с ними свяжутся даже в случае отказа». В числе инструментов, работающих на формирование положительного имиджа работодателя в потенциально конфликтной ситуации, — доброжелательное поведение с соискателями, перевод резюме в кадровый резерв, а также профессиональные рекомендации от рекрутеров и краткий анализ слабых и сильных сторон кандидата.

 Об отсутствии в их компании подобного опыта сообщили 56% HR-менеджеров.

 В карьере каждого четвертого соискателя (24%) бывали случаи, когда даже после отклонения кандидатуры впечатление о компании было исключительно положительным — настолько, что кандидат рекомендовал работодателя своим знакомым и друзьям. Чем выше доход, тем чаще респонденты сообщали о подобном опыте: если среди респондентов, зарабатывающих менее 50 тыс. руб., об этом рассказали 18%, то среди опрошенных с доходом более 80 тыс. руб. — уже 27%.

23 май 07:49 | : Будни

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