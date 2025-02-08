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Православные волонтеры Поморья помогают участникам СВО

    Присоединиться к доброму делу помощи воинам участникам СВО приглашает православный доброволец Валерий Смирнов, представитель общины храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали» на Валдушках, исполнительный директор благотворительной организации «Рассвет».

    Валерий Смирнов с начала специальной военной операции курирует сбор и отправку гуманитарных грузов, организует благотворительные акции, помогает в решении юридических и социальных вопросов, а также помогает с медицинским сопровождением и реабилитацией.

    На днях Валерий Витальевич помог одному из военнослужащих, обратившихся в губернаторский центр «Вместе мы сильнее». Доброволец отвез бойца до отделения банка, а затем в центр протезирования.

    «Большое спасибо за поддержку и помощь в транспортировке! Благодарю, что помогаете мне», — выразил признательность участник СВО.

    «Напомню, что также мы постоянно занимаемся сбором гумпомощи для нужд воинов на СВО, а также для людей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Все желающие подключиться к доброму делу могут лично позвонить мне по моему номеру: + 7 (911) 551 30 13» — призывает Валерий Смирнов. 

28 февраль 09:30 | : Будни / Верую

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