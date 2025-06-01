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Памяти погибшим воинам

    Общественная организация «Рассвет» — проект епархиального отдела медико-социального служения и благотворительности — участвует в создании в Архангельске памятника воинам, погибшим при выполнении задач специальной военной операции.

    Об этом сообщил исполнительный директор церковной благотворительной Валерий Смирнов.

    «На встрече со священником Василием Лапко, участниками СВО и представителями общественности обсудили создание в нашем городе памятника, который увековечит подвиг погибших бойцов, — рассказал Валерий Витальевич. — Участвует в добром деле известный архитектор Дмитрий Яскорский. Могу поделиться радостью о том, что уже привезли пятитонную глыбу камня, из которой выполнят памятник». 

17 июль 09:12 | : Будни / Верую

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