Памяти погибшим воинам

Общественная организация «Рассвет» — проект епархиального отдела медико-социального служения и благотворительности — участвует в создании в Архангельске памятника воинам, погибшим при выполнении задач специальной военной операции.

Об этом сообщил исполнительный директор церковной благотворительной Валерий Смирнов.

«На встрече со священником Василием Лапко, участниками СВО и представителями общественности обсудили создание в нашем городе памятника, который увековечит подвиг погибших бойцов, — рассказал Валерий Витальевич. — Участвует в добром деле известный архитектор Дмитрий Яскорский. Могу поделиться радостью о том, что уже привезли пятитонную глыбу камня, из которой выполнят памятник».