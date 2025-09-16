Неравнодушные архангелогородцы получили награды от полиции

Начальник УМВД России по г. Архангельску полковник полиции Павел Казанцев вручил Почетные грамоты регионального Управления МВД пяти жителям столицы Поморья, не оставшимся в стороне от чужой беды.

За отвагу при задержании злоумышленника награждены четверо студентов Архангельского техникума строительства и экономики – Артем Корепанов, Виталий Гандюк, Иван Роговский и Михаил Кустышев. 29 сентября 2025 года они помогли задержать злоумышленника, ударившего ножом преподавателя русского языка и литературы и социального педагога техникума.

По словам Артема Корепанова, в тот день он услышал женский крик, а после увидел, как за парнем с ножом бегут двое студентов – Иван Роговский и Михаил Кустышев. Поняв, что произошло что-то серьезное, Артем вместе со своим товарищем Виталием Гандюком бросился на улицу. Юноши остановили злоумышленника и привели нападавшего в техникум, где передали прибывшим сотрудникам полиции.

– У нас с ребятами не было осознания того, что это опасно. И страха не было. В голове мелькала только одна мысль: «Его необходимо поймать», – говорит Артем Корепанов.

– Хочется выразить слова благодарности вашим родителям и преподавателям за воспитание таких замечательных ребят, – добавил Павел Александрович.

Благодарственное письмо начальника УМВД России по Архангельской области генерал-майора полиции Дмитрия Остапенко Павел Казанцев также вручил сотруднице компании сотовой связи Кристине Мальцевой. Кристина Михайловна уже неоднократно останавливала жителей региона от перевода денежных средств телефонным мошенникам.

– В один из наших офисов обратилась 65-летняя женщина – хотела перевести 220 тысяч рублей жителю другой страны. Это показалось нам подозрительным и мы с коллегами начали задавать ей наводящие вопросы. Убедившись, что женщина находится под воздействием аферистов, я убедила ее не совершать операцию и вызвала полицию, – вспоминая один из случаев, рассказывает Кристина Мальцева.

Начальник УМВД России по г. Архангельску полковник полиции Павел Казанцев поблагодарил Кристину Михайловну за неравнодушие, бдительность и активную гражданскую позицию.