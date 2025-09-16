Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Неравнодушные архангелогородцы получили награды от полиции

Начальник УМВД России по г. Архангельску полковник полиции Павел Казанцев вручил Почетные грамоты регионального Управления МВД пяти жителям столицы Поморья, не оставшимся в стороне от чужой беды.

За отвагу при задержании злоумышленника награждены четверо студентов Архангельского техникума строительства и экономики – Артем Корепанов, Виталий Гандюк, Иван Роговский и Михаил Кустышев. 29 сентября 2025 года они помогли задержать злоумышленника, ударившего ножом преподавателя русского языка и литературы и социального педагога техникума.

По словам Артема Корепанова, в тот день он услышал женский крик, а после увидел, как за парнем с ножом бегут двое студентов – Иван Роговский и Михаил Кустышев. Поняв, что произошло что-то серьезное, Артем вместе со своим товарищем Виталием Гандюком бросился на улицу. Юноши остановили злоумышленника и привели нападавшего в техникум, где передали прибывшим сотрудникам полиции.

– У нас с ребятами не было осознания того, что это опасно. И страха не было. В голове мелькала только одна мысль: «Его необходимо поймать», – говорит Артем Корепанов.

– Хочется выразить слова благодарности вашим родителям и преподавателям за воспитание таких замечательных ребят, – добавил Павел Александрович.

Благодарственное письмо начальника УМВД России по Архангельской области генерал-майора полиции Дмитрия Остапенко Павел Казанцев также вручил сотруднице компании сотовой связи Кристине Мальцевой. Кристина Михайловна уже неоднократно останавливала жителей региона от перевода денежных средств телефонным мошенникам.

– В один из наших офисов обратилась 65-летняя женщина – хотела перевести 220 тысяч рублей жителю другой страны. Это показалось нам подозрительным и мы с коллегами начали задавать ей наводящие вопросы. Убедившись, что женщина находится под воздействием аферистов, я убедила ее не совершать операцию и вызвала полицию, – вспоминая один из случаев, рассказывает Кристина Мальцева.

Начальник УМВД России по г. Архангельску полковник полиции Павел Казанцев поблагодарил Кристину Михайловну за неравнодушие, бдительность и активную гражданскую позицию.

 

09 ноябрь 10:00 | : Будни

Главные новости


Вологодский Филимонов: проверка народа на прочность
Почему Морев? Ответ очевиден

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2025 (102)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20