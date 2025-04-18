Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске хвостатый полицейский задержал грабителя

18 мая в отдел полиции «Северный» УМВД России по г. Архангельску поступило заявление о грабеже от 64-летней местной жительницы. По словам потерпевшей, вечером в квартире своего знакомого на улице Корпусная они распивали спиртное с малознакомым мужчиной. После возникшего конфликта неизвестный ударил хозяина квартиры, после чего снял золотые украшения с испугавшейся женщины и скрылся.

На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. На основании показаний потерпевшей была составлена ориентировка на злоумышленника и передана всем наружным службам полиции.

Вскоре полицейским-кинологом со служебной собакой по подозрению в совершении преступления у одного из домов по улице Кемская был задержан и доставлен в отдел полиции нигде не работающий, ранее неоднократно судимый 49-летний архангелогородец. Нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения. У злоумышленника изъята золотая цепочка и вскоре будет возвращена владелице.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж, совершенный с применением насилия). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Ведется следствие.

(фото с https://www.komi.kp.ru

 

19 май 14:19 | : Происшествия

Главные новости


Пейте, люди, молоко. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Кузнечевские мосты в Архангельске: история разработок

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2025 (202)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)



Деньги


все материалы
«    Май 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20