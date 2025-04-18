В Архангельске хвостатый полицейский задержал грабителя

18 мая в отдел полиции «Северный» УМВД России по г. Архангельску поступило заявление о грабеже от 64-летней местной жительницы. По словам потерпевшей, вечером в квартире своего знакомого на улице Корпусная они распивали спиртное с малознакомым мужчиной. После возникшего конфликта неизвестный ударил хозяина квартиры, после чего снял золотые украшения с испугавшейся женщины и скрылся.

На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. На основании показаний потерпевшей была составлена ориентировка на злоумышленника и передана всем наружным службам полиции.

Вскоре полицейским-кинологом со служебной собакой по подозрению в совершении преступления у одного из домов по улице Кемская был задержан и доставлен в отдел полиции нигде не работающий, ранее неоднократно судимый 49-летний архангелогородец. Нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения. У злоумышленника изъята золотая цепочка и вскоре будет возвращена владелице.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж, совершенный с применением насилия). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Ведется следствие.

(фото с https://www.komi.kp.ru)