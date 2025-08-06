Вверх
Кровавому студенту архангельского техникума предъявлено обвинение

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение 18-летнему жителю областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п.п. «а, б, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушении на убийство четырех лиц, одного из них - из хулиганских побуждений, троих - в связи с выполнением общественного долга). По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Следствием установлено, что 29 сентября 2025 года утром бывший студент, вооруженный ножом, предъявив просроченный студенческий билет, без надлежащего досмотра беспрепятственно проник в техникум. Он одел маску и перчатки и прошел в кабинет, где находилась его бывшая куратор группы. Обвиняемый из хулиганских побуждений причинил женщине не менее трех ножевых ранений, после чего проследовал к выходу из здания. Ему преградила путь социальный педагог, которой он причинил проникающее ножевое ранение груди. При задержании учащимися техникума он пытался двоим из них нанести удары ножом, но те уклонились от ударов, пресекли его противоправные действие и передали сотрудникам полиции. Пострадавшим женщинам своевременно оказана медицинская помощь. В настоящее время их состояние стабилизировано.

 В ходе допроса подследственный признал свою вину частично и пояснил следователю, что напал с ножом на бывшего куратора группы из чувства мести, так как она не одобрила ему учебный проект, в результате чего у него образовалась задолженность по предметам. Вместе с тем установлено, что фигурант с 2023 года проходил обучение в техникуме, несмотря на задолженность, был переведен на 2 курс, но в установленные сроки задолженность не закрыл и ушел в академический отпуск. Затем продолжил обучение на 1 курсе, но пропускал занятия и имел задолженность по ряду предметов. Весной 2025 года по исполнении 18 лет по собственной инициативе забрал документы из техникума, но не сдал студенческий билет, которым воспользовался 29 сентября 2025 года.

 По уголовному делу продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проведен обыск по месту жительства подследственного, назначены необходимые экспертизы. Также возбуждено и расследуется уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, частной охранной организацией, которая по контракту должна была обеспечивать безопасность в учебном заведении.


01 октябрь 07:11 | : Происшествия

