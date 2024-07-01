Архангельский охранник спас почти миллион пенсионерки

В отдел полиции «Центральный» УМВД России по городу Архангельску нарядом вневедомственной охраны Росгвардии была доставлена пожилая женщина.

Общаясь со стражами порядка, она рассказала, что накануне ей позвонил неизвестные. Представившись сотрудниками Центробанка и «правоохранительных органов», они сообщили, что злоумышленники пытаются похитить ее сбережения. Чтобы спасти накопления, собеседники убедили пенсионерку обналичить порядка 1,5 миллионов рублей и перечислить их на «безопасный счет» через банкомат, расположенный в одном из торговых центров города.

Пожилую женщину, стоящую у терминала с крупной суммой денег и постоянно разговаривающую с кем-то по телефону, заметил сотрудник охраны супермаркета. Поведение пенсионерки показалось ему подозрительным. Поняв, что она находится по влиянием мошенников, молодой человек нажал кнопку тревожной сигнализации. На место прибыл наряд вневедомственной охраны Росгварди. Совместно они уговорил пенсионерку прекратить телефонный разговор и операции по переводу денежных средств, после чего потерпевшая была доставлена в отдел полиции.

Оказалось, что до того, как на пожилую архангелогородку обратил внимание охранник, она уже успела перевести по продиктованным ей реквизитам 900 тысяч рублей.

В торжественной обстановке начальник УМВД России по городу Архангельску полковник полиции Павел Казанцев поблагодарил Владислава Елукова за проявленную бдительность, активную гражданскую позицию и оказание содействия органам внутренних дел в борьбе с IT-преступлениями. По поручению начальника УМВД России по Архангельской области генерал-майора полиции Дмитрия Остапенко он вручил ему Благодарственное письмо.