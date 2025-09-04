Осужденные в Поморье: отсидел и сразу на работу

В рамках реализации положений федерального закона "О пробации в Российской Федерации" и в целях успешной адаптации к жизни на свободе осужденные участка колонии-поселения при исправительной колонии №14 УФСИН России по Архангельской области (г. Вельск) приняли участие в региональной ярмарке трудоустройства «Арктика – земля возможностей».

Мероприятие состоялось в Кадровом центре по Вельскому району. Для готовящихся к выходу на свободу понимание того, как найти свое место в обществе и обеспечить себе достойное будущее, имеет первостепенное значение. Сотрудники группы социальной работы с осужденными и пенитенциарной пробации ИК-14 организовали выезд пяти осужденных на ярмарку вакансий, чтобы предоставить им реальные возможности для трудоустройства.

В рамках мероприятия они смогли ознакомиться с предложениями от работодателей и получить ценные консультации. Особое внимание было уделено онлайн-встрече, в которой приняли участие представители нескольких организаций из Архангельска и Новодвинска. Участникам были представлены презентации компаний, детальный обзор актуальных вакансий, а также информация о социальных программах для работников.

Кроме того, были рассмотрены возможности трудоустройства в Дальневосточном федеральном округе, расширяя горизонты поиска работы.

Осужденные получили исчерпывающие разъяснения и ответы на свои вопросы, что позволило им получить надежду на успешное начало новой жизни.