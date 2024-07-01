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Заключенные вельской колонии изготавливают для села архитектурные формы

В рамках взаимодействия с органами муниципальной власти исправительной колонией № 14 УФСИН России по Архангельской области (г. Вельск) был заключен государственный контракт с администрацией сельского поселения «Липовское». 

В Центре трудовой адаптации ИК-14 отбывающие наказание изготовили малые архитектурные формы. Работы проводились в течение трех месяцев. Местные умельцы сделали арт-объект «Я дома», металлические вазоны и уличные скамейки для благоустройства общественной территории. Все это в центре сельского поселения установили осужденные участка колонии-поселения при ИК-14. 

- Мы активно сотрудничаем с муниципалитетом по исполнению заказов на наших производственных площадях, - отметил заместитель начальника ИК-14 УФСИН России по Архангельской области Александр Заостровцев. 

- Это, прежде всего, нам дает возможность решить вопрос трудоустройства лиц, находящихся в учреждении. 

 

21 август 10:43 | : Культура

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