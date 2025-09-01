Архангельские судебные приставы мужественно сдают кровь

Мероприятие приурочено к 160-летию образования института судебных приставов в России, которое отмечается 1 ноября.

Сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в преддверии своего профессионального праздника провели донорскую акцию.

После обязательного медицинского обследования для выявления противопоказаний судебные приставы были допущены к сдаче крови и её компонентов. Благодаря этому удалось заготовить около 3,5 литров крови. Собранный материал направят в медицинские учреждения для оказания помощи тяжелобольным пациентам и спасения людей, пострадавших в авариях.

Большинство сотрудников Управления, присоединившихся к акции, являются постоянными донорами. К примеру, для Ирины Шелеховой, ведущего специалиста-эксперта отдела организационно-контрольной работы, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан, это уже 22-я донация. То есть пройдена половина пути до получения звания Почётного донора.

«Донором я стала ещё в студенческие годы, - делится Ирина. - Затем сдача крови стала привычным делом. Мне трудно оставаться в стороне, когда речь идёт о помощи другим людям, о спасении жизни».

Кстати, Ирина Шелехова одной из первых среди коллег вступила в регистр доноров костного мозга.

Для коллектива УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу донорство давно стало естественной частью жизни. Только в 2025 году совместно с сотрудниками станции переливания крови проведено пять донорских акций.