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В СИЗО на Белой горе пришел на работу иерей

В следственном изоляторе № 4 УФСИН России по Архангельской области (п. Белая Гора, г. Архангельск) приступил к своим должностным обязанностям помощник начальника следственного изолятора по работе с верующими. 

На эту должность назначен иерей Никита Масликов, являющийся клириком Иоанна-Богословского монастыря, расположенного в деревне Ершовка Приморского округа. Свой первый рабочий день он начал с ознакомительной экскурсии по режимному учреждению. Священнослужитель совместно с руководством СИЗО прошел по территории, обошел режимные корпуса и помещения отряда хозяйственного обслуживания, где смог увидеть условия содержания, пообщаться с осужденными и гражданами, находящимися под стражей. После представитель РПЦ принял на личный прием всех желающих, кто обратился к нему с данной просьбой.  

В период изоляции от общества особенно важно заниматься духовно-нравственным воспитанием. Вера помогает побороть психологические надломы, суицидальные мысли и многие другие проблемы. Особенно духовно-психологическая помощь требуется людям, впервые попавшим в следственный изолятор.

 

05 сентябрь 11:38 | : Будни / Верую

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