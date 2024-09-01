В СИЗО на Белой горе пришел на работу иерей

В следственном изоляторе № 4 УФСИН России по Архангельской области (п. Белая Гора, г. Архангельск) приступил к своим должностным обязанностям помощник начальника следственного изолятора по работе с верующими.

На эту должность назначен иерей Никита Масликов, являющийся клириком Иоанна-Богословского монастыря, расположенного в деревне Ершовка Приморского округа. Свой первый рабочий день он начал с ознакомительной экскурсии по режимному учреждению. Священнослужитель совместно с руководством СИЗО прошел по территории, обошел режимные корпуса и помещения отряда хозяйственного обслуживания, где смог увидеть условия содержания, пообщаться с осужденными и гражданами, находящимися под стражей. После представитель РПЦ принял на личный прием всех желающих, кто обратился к нему с данной просьбой.

В период изоляции от общества особенно важно заниматься духовно-нравственным воспитанием. Вера помогает побороть психологические надломы, суицидальные мысли и многие другие проблемы. Особенно духовно-психологическая помощь требуется людям, впервые попавшим в следственный изолятор.