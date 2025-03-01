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В колониях и тюрьмах Архангельской области проходит "Неделя молитвы"

В исправительных учреждениях УФСИН России по Архангельской области проходит «Неделя молитвы».

Данная акция проводится ежегодно по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла во всех храмах при учреждениях уголовно-исполнительной системы в рамках православной тюремной миссии Церкви. Священнослужители посещают следственные изоляторы, исправительные колонии, проводят молебны с особыми молитвенными прошениями. Каждый день этой недели посвящен определенной молитвенной теме, создавая цельный цикл духовного обращения к различным аспектам жизни лиц, находящихся в местах лишения свободы.

Так, в исправительной колонии №16 (г. Онега) побывал иеромонах Алексий (Харинов), настоятель храма Архангела Михаила в селе Порог Онежского района. Здесь он провел духовно-нравственную беседу с осужденными на тему христианских ценностей, обсуждая вопросы смысла жизни, веры, преодоления зависимостей и переосмысления прошлого. Также священнослужитель ответил на духовные вопросы, интересовавшие отбывающих наказание, и провел индивидуальные беседы.

В следственном изоляторе №4 (п. Белая Гора, г. Архангельск) всероссийская акция проводится под руководством помощника начальника СИЗО-4 по работе с верующими иерея Никиты Масликова, клирика Иоанно- Богословского женского монастыря. В молитвенной комнате, расположенной на территории учреждения подразделения, совершаются богослужения с особыми молебнами. Ежедневно они посвящены определенным темам: о находящихся под стражей – о даровании им сил для раскаяния и исправления, о жертвах преступлений – о даровании им утешения и справедливости, о семьях осужденных – о сохранении их единства и поддержки и о благополучном возвращении в общество после отбытия наказания. Особое внимание уделяется прошениям о помощи в преодолении тяжелых жизненных ситуаций, борьбе с зависимостями и обретении душевного равновесия.

Помощник начальника следственного изолятора № 1 по работе с верующими (г. Архангельск), настоятель храма в честь Блаженной Ксении Петербургской иерей Александр Дятлов провел беседу с осужденными отряда хозяйственного обслуживания о важности молитвы как личной, так и общей. По завершении беседы священнослужителем совершен молебен о тех, кто пребывает в местах лишения свободы.

 

28 март 11:48 | : Будни / Верую

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