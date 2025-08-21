Вверх
Офицеры поют, солдаты молятся. Будни космодрома Плесецк

    В храме одной из войсковых частей космодрома Плесецк совершили Божественную литургию. Возглавил богослужение помощник начальника космодрома иеромонах Антоний (Ласточкин). Он постоянно посещает подразделения и духовно поддерживает воинов.

    «Накануне Литургии послужили вечернее богослужение, как положено по церковному уставу, — рассказал иеромонах Антоний. — Песнопения исполнили офицеры, которые обучаются богослужебному пению и стремятся послужить не только Отечеству, но и Христовой Церкви. Хорошо, что такой добрый пример видят солдаты. Радостно, что ребята не только молились за Литургией, но исповедовались и причастились Святых Христовых Таин».

    После службы священник обратился к военнослужащим с проповедью и напутствовал их на дальнейшую службу.

    Иеромонах Антоний благодарит командиров воинских частей и всех, кто оказывает помощь в духовном окормлении военнослужащих. 

04 октябрь 09:30 | : Будни / Верую

