Офицеры поют, солдаты молятся. Будни космодрома Плесецк

В храме одной из войсковых частей космодрома Плесецк совершили Божественную литургию. Возглавил богослужение помощник начальника космодрома иеромонах Антоний (Ласточкин). Он постоянно посещает подразделения и духовно поддерживает воинов.

«Накануне Литургии послужили вечернее богослужение, как положено по церковному уставу, — рассказал иеромонах Антоний. — Песнопения исполнили офицеры, которые обучаются богослужебному пению и стремятся послужить не только Отечеству, но и Христовой Церкви. Хорошо, что такой добрый пример видят солдаты. Радостно, что ребята не только молились за Литургией, но исповедовались и причастились Святых Христовых Таин».

После службы священник обратился к военнослужащим с проповедью и напутствовал их на дальнейшую службу.

Иеромонах Антоний благодарит командиров воинских частей и всех, кто оказывает помощь в духовном окормлении военнослужащих.