Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Офицеры космодрома Плесецк дисциплинированно ходят на богослужения

Помощник начальника космодрома Плесецк иеромонах Антоний (Ласточкин) еженедельно совершает богослужения, на которые собираются военнослужащие.

«По мере сил с Божией помощью совершаю службы в воинских храмах, которые расположены в войсковых частях, — рассказал отец Антоний. — Возможность прийти помолиться, задать священнику вопросы, что-то узнать о духовной жизни имеют и командиры, и офицеры, и представители гражданского персонала, и военнослужащие по контракту, и солдаты, проходящие службу по призыву».

Также иеромонах Антоний совершает богослужения в госпитале города Мирного и духовно поддерживает персонал и пациентов.

Напомним, упомянутый выше иеромонах сам в прошлом военнослужащий космодрома, уволившийся в чине полковника. И такое бывает…

11 сентябрь 09:27 | : Будни / Верую

Главные новости


О царской рыбе в Северной Двине
Время светлых ожиданий. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2025 (152)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20