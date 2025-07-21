Офицеры космодрома Плесецк дисциплинированно ходят на богослужения

Помощник начальника космодрома Плесецк иеромонах Антоний (Ласточкин) еженедельно совершает богослужения, на которые собираются военнослужащие.

«По мере сил с Божией помощью совершаю службы в воинских храмах, которые расположены в войсковых частях, — рассказал отец Антоний. — Возможность прийти помолиться, задать священнику вопросы, что-то узнать о духовной жизни имеют и командиры, и офицеры, и представители гражданского персонала, и военнослужащие по контракту, и солдаты, проходящие службу по призыву».

Также иеромонах Антоний совершает богослужения в госпитале города Мирного и духовно поддерживает персонал и пациентов.

Напомним, упомянутый выше иеромонах сам в прошлом военнослужащий космодрома, уволившийся в чине полковника. И такое бывает…