Священник космодрома Плесецк ведет с солдатами просветительские беседы

Встречу с солдатами в одной из воинских частей космодрома Плесецк посвятил Дню православной книги помощник начальника космодрома иеромонах Антоний (Ласточкин).

Отец Антоний напомнил военнослужащим по призыву историю книгопечатания на Руси, рассказал об особенностях церковной литературы, побеседовал с воинами о важности знания отечественной истории.

Напомним, День православной книги ежегодно отмечается в России 14 марта. Этот праздник был установлен 25 декабря 2009 года решением Священного Синода Русской Православной Церкви и по инициативе Патриарха Кирилла. С 2010 года День православной книги отмечается во всех епархиях Русской Православной Церкви.

Праздник приурочен к памятной дате: 14 марта (1 марта по старому стилю) 1564 года на Руси вышла первая печатная книга «Апостол», изданная диаконом Иоанном Федоровым. Это событие произошло в Москве на печатном дворе. Дата стала отправной точкой официального книгопечатания в России.