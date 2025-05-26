Архангелогородцы положительно относятся к инициативным коллегам по работе

64% архангелогородцев положительно относятся к инициативам коллег, 27% — нейтрально, и лишь 5% — отрицательно.

Отношение руководства к инициативам сотрудников каждый второй опрошенный оценивает как позитивное, 23% — как спокойное, и только 9% — как негативное. Трудовой коллектив в целом, по мнению 43% респондентов, также чаще поддерживает новые идеи, нейтральную реакцию отмечают 29%, а неприязнь — 12%.

Женщины в целом более лояльны к инициативам, чем мужчины, и чаще уверены в поддержке новых идей со стороны руководства и коллектива.

Более открыты к новым предложениям со стороны сослуживцев респонденты от 35 до 45 лет.

Архангелогородцы с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц поддерживают инициативных коллег чаще тех, кто получает меньше.

(на фото: родоначальник стахановского движения)