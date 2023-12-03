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Кто из архангелогородцев любит Новый год больше?

Большинство архангелогородцев любит Новый год: 34% просто обожают этот праздник, еще 33% любят, но без фанатизма. Каждый четвертый относится к Новому году спокойно. 4% признались, что не любят его. 1 из 100 просто ненавидит «искусственный ажиотаж вокруг смены календаря».

 Женщины любят Новый год больше мужчин. Молодежь — больше старшего поколения.

 За год число тех, кому очень нравится праздник, выросло на 3 процентных пункта.

 Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще всего в той или иной степени любви к Новому году признавались дизайнеры (85%), учителя (79%) и специалисты по логистике (78%). Реже других празднику радуются рабочие, водители и ИТР (многим из них приходится работать, пока вся страна отдыхает на каникулах). Среди маркетологов много как тех, кто очень любит Новый год (44%), так и ненавидящих этот праздник (10%): «В декабре пашем как проклятые, а в январе — затишье и нет выручки».

19 декабрь 08:05 | : Будни

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