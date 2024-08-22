Архангелогородцы признались в любви к своим учителям. На первом месте - словесники

Любимыми школьными учителями архангелогородцы чаще всего называют преподавателей словесности. Большинство граждан, особенно родители школьников, положительно относятся ко Дню учителя. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Архангельска.

Отвечая на вопрос, какой предмет преподавал любимый школьный учитель, архангелогородцы чаще всего называли русский язык и литературу (16%). На втором месте — математика (12%), а на третьем — история (10%). 8% опрошенных любимым педагогом считают учителя начальных классов. По 7% респондентов рассказали, что их любимый учитель вел уроки иностранного языка или биологии. У 6% сложились добрые отношения с учителями географии или физики. У 5% любимый учитель преподавал информатику, у 4% — химию, еще у 3% — физическую культуру. По 1% опрошенных назвали любимыми учителей ОБЖ, музыки или рисования.



В качестве любимого педагога женщины чаще называли учителей русского языка и биологии, мужчины — преподавателей математики, географии и физики. Те, кто сейчас зарабатывает больше 100 тысяч рублей в месяц, чаще рассказывали, что в школе у них сложились дружеские отношения с учителями математики, истории, физики и химии.



У 1 из 8 архангелогородцев нет любимого учителя.



5 октября страна отмечает День учителя. 6 из 10 архангелогородцев (59%) положительно оценивают свое отношение к празднику: 27% относятся к нему с любовью, 32% отмечают, что он им нравится. 4 из 10 назвали свое отношение нейтральным, и только 1% откровенно ненавидит этот день.



Архангелогородцы старше 45 лет чаще других положительно относятся к празднику (64%). Больше позитивных оценок — только среди родителей школьников (66%).